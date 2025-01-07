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بالقوة الضاربة، التشكيل المتوقع لقمة الهلال والاتحاد بكأس الملك - أخبار كلمتك

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بالقوة الضاربة، التشكيل المتوقع لقمة الهلال والاتحاد بكأس الملك - أخبار كلمتك

بالقوة الضاربة، التشكيل المتوقع لقمة الهلال والاتحاد بكأس الملك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:35 مساءً -  يلتقي فريق  الهلال، نظيره اتحاد جدة اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

 يواجه فريق الهلال نظيره الاتحاد، اليوم، الثلاثاء الموافق 7 يناير 2024، في إطار دور الربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تنطلق صافرة بداية المواجهة  7.30 مساء بتوقيت مصر.


القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي

 وتنقل شبكة ssc الرياضية السعودية مباراة الهلال والاتحاد في بطولة كأس الملك السعودي، في إطار منافسات دور الربع  النهائي، حيث أعلنت الشبكة عن نقل الكلاسيكو عبر قناة ssc hd 1.

 

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد 

وبنسبة كبيرة يتوقع أن يكون تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتحاد اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

 خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - ك اليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

 في الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفتيش - ماركوس ليوناردو.

 

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال

كما يتوقع أن يكون تشكيل الاتحاد المتوقع خلال مواجهة الهلال اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

 الدفاع: مهند الشنقيطي - دانيلو بيريرا - ماريو ميتاي - حسن كادش.

 الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار.

الهجوم: عبدالرحمن العبود - كريم بنزيما - ستيفن بيرجوين.

 

 

طريق الهلال والاتحاد في كأس الملك

 وشق نادي الهلال طريقه في بطولة كأس خادم الحرمين بالفوز على البكيرية بهدف نظيف في الدور الـ32 من عمر المسابقة، قبل أن يكتسح الطائي في دور الـ16 بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعدًا أمام الاتحاد في ربع النهائي.


فيما تخطى نادي الاتحاد نظيره العين بثلاثية نظيفة في الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يفوز على الجندل بثنائية دون رد، ليواجه الهلال في مباراة نارية بين الغريمين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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