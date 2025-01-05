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مشاهير العرب - بـ «شورت وقميص».. سميرة سعيد تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة |صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بـ «شورت وقميص».. سميرة سعيد تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «شورت وقميص».. سميرة سعيد تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 09:26 مساءً - الفنانة سميرة سعيد.. تصدرت النجمة سميرة سعيد التريند على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال جلسة تصوير جديدة، مرتدية «قميص وشورت وبوت باللون البني».

وأشارت إطلالة الديفا سميرة سعيد خلال أحدث جلسة تصوير، إلى ثقتها وإظهار جمالها وأناقتها، حيث لاقت تلك الصور إعجاب الجمهور والمتابعين.

سميرة سعيد

سميرة سعيد بإطلالة جديدة

وكانت الديفا سميرة سعيد قد نشرت صورة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي حسابها بموقع فيس بوك، وظهرت الديفا بإطلالة مختلفة مرتدية اكسسوارات على الوجه، و ارتدت خلالها إطلالة تكونت من قميص وشورت وبوت باللون البني، أظهرت جمالها وأناقتها، ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت الفنانة سميرة سعيد بمناسبة موسم الأعياد May this season bring you peace، joy، and endless warmth.

سميرة سعيد

تطورات سميرة سعيد

لجأت الديفا سميرة سعيد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحويل صورها القديمة إلى فيديوهات مصوّرة، لترويج أعمالها الفنية القديمة غير المصوّرة، بطريقة حديثة، حيث تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مدير أعمالها، المخرج نضال هاني، الذي يشرف على تنفيذ هذا المشروع.

وفي جهودها المستمرة لإحياء أرشيفها الفني، تعمل الفنانة سميرة سعيد منذ فترة على تحديث قناتها الرسمية على يوتيوب بجمع تاريخها الكامل من أعمال فنية.

يُذكر أن فريق عملها يعتمد على أحدث التقنيات الحديثة لتحسين جودة الصوت، والصورة في أرشيفها، لتقديم جميع المحتوى «كليبات، البومات، حفلات» بأفضل شكل لكي يتناسب مع التطورات في الوقت الراهن، ويمكّن جمهورها من الاستمتاع بأعمالها الخالدة بطريقة عصرية.

سميرة سعيد

آخر أعمال سميرة سعيد

يوم ورا يوم يوم ورا يوم · 2002

قال جاني بعد يومين قال جاني بعد يومين · 1981

هليلة هليلة - Single، عام 2019

يامى يامى - Single عام 2022

ما خلاص قويني بيك عام 2004

أغنية «زن»، من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي تيم، والرؤية الفنية لنضال هاني.

و يذكر أن سميرة سعيد طرحت هذا العام 3 أغاني، هي: «فن التغافل»، و«كان»، و«كداب» حيث لاقت أغنيتها الأخيرة نجاحًا كبيرًا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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