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بينها منع أسماء الفنانين المستعارة، دولة عربية تصدر 3 قرارات عاجلة لشركات الإنتاج - أخبار كلمتك

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بينها منع أسماء الفنانين المستعارة، دولة عربية تصدر 3 قرارات عاجلة لشركات الإنتاج - أخبار كلمتك

بينها منع أسماء الفنانين المستعارة، دولة عربية تصدر 3 قرارات عاجلة لشركات الإنتاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:30 صباحاً - يعرف أغلب الفنانين حول العالم بأسماء فنية مستعارة، إلا أن دولة عربية قررت أن تكون استثناء لذلك، فقد قررت إلزام الفنانين باستخدام أسمائهم الحقيقية.

الحصول على إجازة إنتاج النص وتحويله إلى مصنف مرئي ومسموع

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن "الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي، أصدر تعميمًا لأصحاب شركات الإنتاج الفني والدعاية والإعلان، نص على ضرورة الالتزام بعدم تصوير أي عمل فني إلا بعد الحصول على إجازة إنتاج النص وتحويله إلى مصنف مرئي ومسموع، ووضع اسم الفنان بالعمل الفني حسبما هو وارد بالبطاقة المدنية وجواز السفر دون إضافة أو تعديل".

 تصريح إقامة الحفل من الجهات المختصة في الدولة

ونص التعميم على "عدم جواز إقامة الحفلات الغنائية والموسيقية إلا بالحصول على تصريح إقامة الحفل من الجهات المختصة في الدولة".

الأسماء المستعارة للفنانين وانتساب بعضهم زورًا للعوائل الكويتية

وقال المحامي خليفة الياقوت، إنه سبق أن تقدم بشكوى لوزارة الإعلام، بناءً على طلب إحدى العوائل الكويتية، موجها الشكر على "استجابة الوزارة لوضع حد لعدم استغلال أي اسم لعائلة كويتية كريمة ونسبها لغير أهلها".

وأشار إلى أن "الشكوى جاءت بعد كثرة الأسماء المستعارة للفنانين وانتساب بعضهم زورًا للعوائل الكويتية ومشاركتهم بأدوار مسيئة للمجتمع الكويتي ولسمعة العوائل الكويتية المحافظة".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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