الكشف عن كواليس زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء - أخبار كلمتك

كشف قيادي بارز بجماعة الحوثي ، كواليس الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن.
واعتبر القيادي حسين العزي الزيارة بمثابة محاولة للتغطية على تنصل الأطراف الأخرى عن خارطة الطريق وتبيض صفحاتها المليئة بالأعمال العدائية عسكريا واستخباراتيا في إشارة إلى تزامن الزيارة مع كشف صنعاء ضبط خلايا استخباراتية تابعة للسعودية وبريطانيا.
وانتقد العزي محاولة جرودنبرغ تصوير الأمر وكأن الكرة في ملعب صنعاء، واصفا ذلك بالمؤسف والغير مقبول.
وجدد العزي تأكيده استمرار الولايات المتحدة بعرقلة تنفيذ خارطة الطريق باليمن عبر ربطها بما صفها مشكلة إسرائيل.
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