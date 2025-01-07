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الكشف عن كواليس زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن كواليس زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن كواليس زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:27 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشف قيادي بارز بجماعة الحوثي ، كواليس الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن.

واعتبر القيادي حسين العزي الزيارة بمثابة محاولة للتغطية على تنصل الأطراف الأخرى عن خارطة الطريق وتبيض صفحاتها المليئة بالأعمال العدائية عسكريا واستخباراتيا في إشارة إلى تزامن الزيارة مع كشف  صنعاء ضبط خلايا  استخباراتية تابعة للسعودية وبريطانيا.

وانتقد العزي محاولة جرودنبرغ  تصوير الأمر وكأن الكرة في ملعب صنعاء، واصفا ذلك بالمؤسف والغير مقبول.

وجدد العزي تأكيده استمرار الولايات المتحدة بعرقلة  تنفيذ خارطة الطريق باليمن عبر ربطها بما صفها مشكلة إسرائيل.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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