مستشار رئاسي :تقارير الفساد لن تحدث اثر حقيقي - أخبار كلمتك

قال:المستشار الرئاسي احمد الصالح تقرير الفساد…قطرة من محيط.. بالرغم من صدمة الأرقام الواردة في تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة، إلا أن ما كُشف عنه يمثل مجرد قطرة في محيط فساد ضخم، منظّم ومتشعّب".



وأضاف " مع ذلك، حظي التقرير والتوجيهات الرئاسية بترحيب شعبي واسع، مما يعكس تطلعات الشارع نحو مكافحة هذا العدو الأكبر للشعب، خاصة في ظل الحرب والجوع وارتفاع الأسعار التي ترهق البلاد".



واشار ان " محاربة الفساد مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر الجهود الشعبية والرسمية، على أن تبقى بعيدة عن التسييس أو الانتقاء. المؤسسات المعنية مطالبة بالقيام بدورها بشفافية وعدالة، ودون مجاملة لأحد.



واختتم "لن تُحدث التقارير أي أثر حقيقي ما لم تُحال تلك الملفات وغيرها إلى القضاء، وتُحاسب كل المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم. العدالة وحدها هي السبيل لبناء وطن يحترم حقوق مواطنيه".