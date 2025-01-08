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جماعة الحوثي تفرج عن ناشط بارز عقب شهرين من اختطافه في صنعاء - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي تفرج عن ناشط بارز عقب شهرين من اختطافه في صنعاء - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تفرج عن ناشط بارز عقب شهرين من اختطافه في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:37 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفرجت جماعة الحوثي عن الناشط عبدالرحمن النويرة .

وذلك بعد شهرين من اختطافه وإيداعه أحد سجونها أثناء عودته إلى منزله بصنعاء بسبب منشوراته التي تنتقد ممارساتها وسياساتها تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها وظل رهن الاحتجاز دون الكشف عن مكانه حتى الإفراج عنه

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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