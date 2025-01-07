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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «سراب» لـ خالد النبوي على منصة TOD - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «سراب» لـ خالد النبوي على منصة TOD - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «سراب» لـ خالد النبوي على منصة TOD - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:56 صباحاً - مسلسل سراب.. تفصلنا ساعات قليلة على انطلاق أولى حلقات مسلسل السرب، والذي من المقرر عرضه اليوم الثلاثاء 7 يناير عبر منصة «tod».

مسلسل سراب

وروجت منصة tod لأحدث أعمالها وهو «مسلسل سراب»، من خلال نشر البرومو الرسمي للمسلسل، عبر موقع إنستجرام، وظهر من خلاله لقطات متنوعة تدل على الأحداث المشوقة التي يتضمنها العمل بسبب التداخل بين ماضي الشخصيات وحاضرها، خصوصا طارق وملك الزوجين اللذين يفقدان ابنهما في الحلقة الأولى ورغم عودته تثار الشكوك حول باقي الأبطال، ويدخل الجميع في مناورات نفسية لمعرفة الخاطف الحقيقي للابن ودوافعه.

يذكر أنه تم تصوير وتنفيذ البرومو والبوسترات التشويقية التي سبقت البرومو الرسمي من خلال فريق محترف يضم المخرج «إيلي خاطر»، والمصورة «لارا زنكول».

أحداث مسلسل سراب

جدير بالذكر أن، مسلسل سراب مستوحى من المسلسل العالمي «Seven Types of Ambiguity»، وهو مكون من 10 حلقات، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، يتناول قضايا إنسانية واجتماعية مع مزيج من الإثارة والغموض، ومن المتوقع أن يحمل المسلسل رسائل عميقة من خلال شخصيات متعددة الطبقات وعلاقات معقدة، مما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.

مسلسل سراب

أبطال مسلسل سراب

ويضم المسلسل سراب مجموعة بارزة من نجوم الفن، وهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، جيهان الشماشرجي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، ديامان أبوعبود، ومحمد كيلاني»، والعمل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وتعد شركة «S Productions» منتجًا منفذا للعمل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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