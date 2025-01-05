مشاهير العرب - الثلاثاء.. عرض إضافي لمسرحية «مش روميو وجولييت» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 09:26 مساءً - بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية مش روميو وجولييت»في ليلة الاستثنائية برأس السنة، وتصدرها محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر صناعها إقامة عرض إضافي يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، تأكيدًا على رغبة الجمهور في الاستمتاع بالمزيد من أجواء الإبداع.

مسرحية مش روميو وجولييت

أنتجها المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وحققت نجاحًا واسعًا منذ عرضها الأول، بفضل فريق عمل متميز يضم الفنان علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، بالإضافة إلى دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، ومايكل سيدهم.

«مش روميو وجولييت»هي عمل فني متكامل من إعداد محمد السوري وعصام السيد، وأشعار أمين حداد، وإخراج عصام السيد.وساهم في نجاحها فريق مبدع في كافة الجوانب الفنية، من موسيقى أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، إلى إضاءة ياسر شعلان، وتصميم أزياء علا جودة ومي كمال، وجرافيك محمد عبد الرازق، ودعاية محمد فاضل القباني.

أبطال العرض المسرحي

والعرض المسرحي مستوحى من رائعة «روميو وجولييت» للكاتب وليم شكسبير، ويشارك في البطولة نخبة من نجوم الفن بينهم المطرب علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار وطه خليفة، والمطربة أميرة أحمد، والصياغة الشعرية للشاعر أمين حداد، استعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وإضاءة ياسر شعلان، وجرافيك محمد عبد الرازق، وملابس الشخصيات التي صممتها علا جودة ومي كمال، ومن إخراج عصام السيد.