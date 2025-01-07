الرياضة - 10:31 - سعر الذهب الآن.. استقرار المعدن الأصفر بسوق الصاغة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:31 صباحاً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب الآن في مصر استقراراً في سوق الصاغة، وثبت سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 3201.5 جنيه للبيع، و 3180 جنيها للشراء، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب بيع وشراء

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، سجل نحو 4268.5 جنيه للبيع، و 4240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، سجل نحو 3912.75 جنيه للبيع، و 3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، سجل نحو 3735 جنيهًا للبيع، 3710 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، سجل نحو 3201.5 جنيه للبيع، و 3180 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، سجل نحو 2490 جنيهًا للبيع، و 2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، سجل نحو 2134.25 جنيه للبيع، و 2120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، سجل نحو 1600.75 جنيه للبيع، و 1590 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، سجل نحو 29880 جنيها للبيع، و 29680 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، سجل نحو 2645.12 دولار للبيع، و 2644.85 دولار للشراء.