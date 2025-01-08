نجم أتالانتا على رادار ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:20 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف أتالانتا الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، بدأ ريال مدريد اتصالاته الأولى بالفعل، مع نادي أتالانتا، لمعرفة مدى توفر اللاعب البرازيلي إيدرسون، في الميركاتو.

وأشارت إلى أنه في ديسمبر الماضي، ترك إيدرسون بصمة واضحة لدى مسؤولي ريال مدريد، خلال زيارة الملكي لمدينة بيرجامو، بعد أن أصبح اللاعب البرازيلي بطلًا لمباراة من العيار الثقيل.



وأوضحت أن إيدرسون تألق نجوم كبار مثل فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي، حيث أظهر أداءً مميزًا لفت أنظار النادي الملكي.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز خط وسطه استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية، لا سيما مع احتمالية رحيل أوريلين تشواميني.

وقالت "آس": "مارتن زوبيميندي يُعتبر الخيار الأفضل لخلافة توني كروس، نظرًا لتجربته ومعرفته بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى انسجامه مع سياسة النادي الجديدة بضم لاعبين إسبان، ومع ذلك، لكن يضع الميرنجي خيارات إضافية لضمان الاستعداد الجيد للميركاتو".

عقد إيدرسون مع أتالانتا

وأضافت: "يمتد عقد إيدرسون مع أتالانتا حتى يونيو 2027، ما يجعل خروجه في السوق الشتوي الحالي أمرًا صعبًا، لكن الوضع قد يتغير الصيف المقبل".

واختتمت: "يوافق أتالانتا على تسهيل رحيل إيدرسون إذا وصلت عروض مقاربة لتلك التي رفضت الصيف الماضي، والتي تجاوزت 50 مليون يورو، من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى نحو 60 مليون يورو".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.