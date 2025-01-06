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الرياضة - 07:02 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:02 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:02 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:02 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو مينيرار اليوم الإثنين الموافق 6 من يناير 2025، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الاستمرار في تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره بعد الفوز الملحمي الذي حققه الملكي على حساب فالنسيا في الدوري الإسباني، ويسعى لتجنب مفاجآت الكأس والعبور إلى الدور القادم.

فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديبورتيفو مينيرا في تحقيق مفاجأة كبري وإقصاء نادي ريال مدريد من المنافسة وتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم.

ورغم أن فريق ديبورتيفو مينيرا يمر بفترة صعبة على مستوى الدوري الدرجة الرابعة إلا أنه يحمل الفريق ذكريات إيجابية في كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، إذ حقق انتصاراً مثيرًا على ديبورتيفو ألافيس بركلات الترجيح يوم 5 ديسمبر الماضي بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، ويأمل مينيرا الآن في تحقيق مفاجأة كبيرة أمام العملاق الإسباني ريال مدريد.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو في كأس ملك إسبانيا

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو اليوم الإثنين الموافق 6 من يناير 2025، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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