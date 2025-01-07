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مشاهير العرب - بعد الإعلان عن أغنيتها الجديدة.. تامر حسني لـ بسمة بوسيل: إحنا هنقطع على بعض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد الإعلان عن أغنيتها الجديدة.. تامر حسني لـ بسمة بوسيل: إحنا هنقطع على بعض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الإعلان عن أغنيتها الجديدة.. تامر حسني لـ بسمة بوسيل: إحنا هنقطع على بعض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:56 صباحاً - تامر حسني وبسمة بوسيل.. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منافسة فنية راقية وطريفة على الساحة الغنائية، بين الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل، تزامنًا مع طرح أحدث أعمالهما الغنائية.

تامر حسني وبسمة بوسيل

مازح الفنان تامر حسني، بسمة بوسيل بعد إعلانها عن أغنيتها الجديدة «لأ ثواني» التي تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة، قبل أن يقوم الفنان بطرح أحدث ديو غنائي له «فعلاً مبيتنسيش»، والذي يجمعه لأول مرة بالفنان رامي صبري.

تامر حسني وبسمة بوسيل

وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام»: «ماشي يا بسوم نازلة في نفس اليوم معايا إحنا هنقطع على بعض كده، بهزر معاكي ربنا يكرمك وأغنيتك تكسر الدنيا وتبقى أنجح من أغنيتي كمان، والله والله من قلبي».

أغنية بسمة بوسيل الجديدة

وكانت قد روجت الفنانة بسمة بوسيل لأحدث أغانيها والتي تحمل عنوان لأ ثواني»، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت جمهورها ومحبيها مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة، وعلقت عليه قائلة: «صباح الجمال. صحيت مبسوطة الحمد لله فحبيت أنكد عليكوا بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير».

وتابعت: «أغنية كلاسيكية راقية جداً تحسوا كده إنها بتعبر عن صرخة أنثى. لأ ثواني هتبقى إن شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي احنا فيه، استنوني».

أغنية تامر حسني ورامي صبري

وطرح الفنان تامر حسني ديو غنائي جديد يجمعه بالفنان رامي صبري، خلال الساعات الماضية عبر منصة الفيديوهات الـ«يوتيوب” وجاء باسم: «فعلاً مبيتنسيش».

وجاء الديو الجديد من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع، مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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