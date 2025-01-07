حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد وفاتها.. من هي الفنانة منى أبو الفتوح؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد وفاتها.. من هي الفنانة منى أبو الفتوح؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاتها.. من هي الفنانة منى أبو الفتوح؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:36 صباحاً - رحلت عن عالمنا الفنانة منى أبو الفتوح، مساء أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض، وفقًا لما أعلنته لنقابة المهن التمثيلية.

وفاة منى أبو الفتوح

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيان: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الكبيرة منى أبو الفتوح».

وأضافت: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون».

سبب وفاة منى أبو الفتوح

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية، سبب وفاة الفنانة منى أبو الفتوح، لافتة إلى أنها واجهت مرضًا طويل الأمد أثر على صحتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ورافق ذلك ابتعادها عن الأضواء والحياة العامة.

منى أبو الفتوح

وبدأت الفنانة منى أبو الفتوح، مسيرتها الفنية خلال فترة الثمانينات، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها «البنات عايزة ايه، امرأتان ورجل، مسلسل الفرح ومسلسل يوميات ونيس».

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل «موعد مع الوحوش» الذي عرض عام 2010، بطولة الفنان الراحل خالد صالح.

من هي منى أبو الفتوح؟

وشاركت منى أبو الفتوح في العديد من الأعمال السينمائية، منها: «الفرح، أنغام الغريب، دائمة الموت، الطعنة الأخيرة، الزمن الصعب، رحلة فرج وغريب، فتحية والمرسيدس، أمان يا دنيا، كباب ولكن، حظ من السماء، إمرأتان ورجل، لعبة الكبار، إمرأة متمردة، والمعتوة»، وغيرها.

كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: «نادي القلوب الجريحة، السفينة، حرب الدخان، المرأة في الإسلام، يوميات ونيس، وداعا ربيع العمل، البخيل وأنا» وغيرها.

اقرأ أيضاً
ذكرى وفاة سعاد نصر.. تفاصيل النهاية المأساوية لبطلة «يوميات ونيس» ووصيتها الأخيرة

محمد صبحي: شخصيات ونيس انتهت وأصبحنا نعيش وسط أجيال مُرعبة.. فيديو

محمد صبحي يكشف عن الصور الأولي من مسرحيته الجديدة «فارس يكشف المستور»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق