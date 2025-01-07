مشاهير العرب - بعد وفاتها.. من هي الفنانة منى أبو الفتوح؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:36 صباحاً - رحلت عن عالمنا الفنانة منى أبو الفتوح، مساء أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض، وفقًا لما أعلنته لنقابة المهن التمثيلية.

وفاة منى أبو الفتوح

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيان: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الكبيرة منى أبو الفتوح».

وأضافت: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون».

سبب وفاة منى أبو الفتوح

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية، سبب وفاة الفنانة منى أبو الفتوح، لافتة إلى أنها واجهت مرضًا طويل الأمد أثر على صحتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ورافق ذلك ابتعادها عن الأضواء والحياة العامة.

منى أبو الفتوح

وبدأت الفنانة منى أبو الفتوح، مسيرتها الفنية خلال فترة الثمانينات، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها «البنات عايزة ايه، امرأتان ورجل، مسلسل الفرح ومسلسل يوميات ونيس».

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل «موعد مع الوحوش» الذي عرض عام 2010، بطولة الفنان الراحل خالد صالح.

من هي منى أبو الفتوح؟

وشاركت منى أبو الفتوح في العديد من الأعمال السينمائية، منها: «الفرح، أنغام الغريب، دائمة الموت، الطعنة الأخيرة، الزمن الصعب، رحلة فرج وغريب، فتحية والمرسيدس، أمان يا دنيا، كباب ولكن، حظ من السماء، إمرأتان ورجل، لعبة الكبار، إمرأة متمردة، والمعتوة»، وغيرها.

كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: «نادي القلوب الجريحة، السفينة، حرب الدخان، المرأة في الإسلام، يوميات ونيس، وداعا ربيع العمل، البخيل وأنا» وغيرها.