الرياضة - 09:06 - وظائف السكة الحديد.. الشروط والتخصصات وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 09:06 مساءً - ترتفع معدلات البحث حول وظائف السكة الحديد رغبة من المواطنين لمعرفة الوظائف المتاحة و الشروط و طرق التقديم، وذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وظائف جديدة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص وظائف السكة الحديد 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، عن فتح باب التقديم على وظائف السكة الحديد 2025، حيث تتم من خلال مسابقة 1098 موظف بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، وذلك وفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، وتعمل هذه المسابقة على شغل وظائف متعددة في مجالات متنوعة تسهم في تطوير عمل الهيئة وتعزيز كفاءة الخدمة في قطاعات النقل و المواصلات.

التخصصات المتاحة في السكة الحديد

وتأتي التخصصات المتاحة في سكك الحديد وفقًا لإعلان الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية كالآتي:

-عدد 105 وظيفة بـ وظائف السكة الحديد 2025 كـ مهندس ثالث بمسميات: (مهندس سكة، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس إشارات، مهندس حركة) بمختلف التخصصات.

-عدد 429 وظيفة بـ وظائف السكة الحديد 2025 بالمسميات الوظيفية: «أخصائي تحكم مركزي CTC، مراقب حركة مركزي، منظم حركة قطارات».

-عدد 114 وظيفة بـ وظائف السكة الحديد 2025 بالمسميات الوظيفية: (فني صيانة وتجديدات سكة، فني مزلقان، فني مناورة).

-عدد 235 وظيفة بـ وظائف السكة الحديد 2025 كـ «مساعد قائد قطار ممتاز».

-عدد 123 وظيفة بـ وظائف السكة الحديد 2025 كـ «مساعد قائد قطار رابع» بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

-عدد 92 وظيفة بـ وظائف السكة الحديد 2025 بالمسميات الوظيفية: «صراف تذاكر، مشرف قطار» بمختلف التخصصات.

شروط التقديم على وظائف السكة الحديد

تستند هذه الوظائف إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لذلك يجب على الراغبين في التقديم الالتزام بالشروط المحددة في الإعلان، التي تشمل توفير المستندات المطلوبة واتباع الإجراءات المحددة من قبل الهيئة، وهي كالآتي:

الشروط

-أن يكون المتقدم للوظائف متمتع بالجنسية المصرية.

-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

-ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المستندات المطلوبة

-بطاقة الرقم القومي.

-صورة شخصية حديثة.

-الموقف من الخدمة العسكرية.

-المؤهل الأعلى لوظيفة مهندس إن وجد.

-كارنيه القيد بنقابة المهندسين.

-بطاقة إثبات الإعاقة في حالة الإعاقة.

-إيصال الإيداع البنكي.

-ضرورة أن تكون المستندات أصلية و ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

موعد التقديم

يستطيع الراغبين في الالتحاق بـ وظائف السكة الحديد 2025 التقديم في المسابقة في الفترة بين 19 يناير 2025 وحتى 2 فبراير 2025.

كيفية التقديم

ويستطيع الراغبين في التقديم على وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2025، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية (هنا).