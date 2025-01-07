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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد سموحة - أخبار كلمتك

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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد سموحة - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد سموحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:35 صباحاً -  ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر ناصر منسي لاعب الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف قبل مباراة الأهلي ضد سموحة المؤجلة المقرر لها اليوم الثلاثاء.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف 

محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

علي فوزي إنبي 3 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

أحمد عاطف بيراميدز هدفان

بدر موسى بتروجيت هدفان

محمود جهاد فاركو هدفان

مروان حمدي الإسماعيلي هدفان

ياو أنور البنك الأهلي هدفان

شادي حسين زد اف سي هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

وسام ابو علي الأهلي هدفان

حسين الشحات الأهلي هدفان

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري الممتاز قبل لقاء الأهلي ضد سموحة في مؤجلات البطولة المقرر له اليوم الثلاثاء.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة المؤجلة 

1 الزمالك 14 نقطة

2 بيراميدز 14 نقطة

3 الأهلي 12 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

5 المصري البورسعيدي 12 نقطة 

6 زد اف سي 10 نقاط

7 فاركو 10 نقاط

8 الإسماعيلي 9 نقاط

9 بتروجيت 9 نقاط

10 الاتحاد السكندري 9 نقاط

11 البنك الأهلي 8 نقاط

12 غزل المحلة 8 نقاط

13 طلائع الجيش 8 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 إنبي 6 نقاط

16 الجونة 6 نقاط

17 سموحة 5 نقاط 

18 مودرن سبورت 4 نقاط

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري 

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة سموحة  في بطولة الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف ‏داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.‏

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة منافسة سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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