الرياضة - 09:06 - مفأجاة.. جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 4000 جنيه في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 09:06 مساءً - سعر الذهب.. هل من الممكن أن يرتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4000 جنيه في الفترة القادمة؟ وما هي التوقعات الفعلية بشأن سعر الذهب المحلي؟ وما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد؟

أمسى الشارع المصري مستمرا بطرح هذه التساؤلات بعد دخول عام 2025، رغبة في التعرف على مصير المعدن الأصفر في الفترة القادمة، سواء المستثمرون أو الشباب المقبلون على الزواج، والمدّخرون لأموالهم على شكل سبيكة أو قطعة ذهبية.

والإجابة أكدها نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا أن أسعار الذهب المحلية ستشهد صعودا تدريجي في شهر يناير 2025، بسبب أن هذه الفترة تعتبر موسم للأعياد في مصر.

وأكد أن الزيادات المستمرة في أسعار المعدن الأصفر ستجعل سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 4000 جنيه خلال شهر من الآن.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة أكثر من طلب المستثمرين على الذهب للاستثمار فيه، باعتباره الملاذ الآمن والعملة الاقتصادية الأكثر اتزانا في العالم خلال فترات الصراعات الحالية، مثله مثل الأواني المستطرقة.

آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد

وتوفر كلمتك لمتابعيها في السطور التالية كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد:

سعر الذهب عيار 24 بدون مصنعية

انخفض سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات المسائية اليوم في محلات الصاغة إلى مستوى 4297.25 جنيه للبيع، 4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

هبط سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات في الصاغة المصرية إلى مستوى 3939 جنيها للبيع، جنيه 3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغ المصرية

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد في نهاية التعاملات إلى مستوى 3760 جنيها للبيع، 3735 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

وصل سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 3222.75 جنيه للبيع، 3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد

سيطر التراجع على سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 2506.75 جنيه للبيع، 2490 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر

هيمن الهبوط على سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 2148.5 جنيه للبيع، 2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

سجل سعر الذهب عيار 9 في نهاية التعاملات اليوم الأحد في سوق الصاغة المصرية نحو 1611.5 جنيه للبيع، 1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فوصل في مساء التعاملات إلى مستوى 30080 جنيها للبيع، 29880 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب في نهاية التعاملات في سوق الصاغة المصرية اليوم الأحد نحو 2639.87 دولار للبيع، 2639.18 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه سعر الذهب عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه سعر الذهب عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها سعر الذهب عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه سعر الذهب عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيها سعر الجنيه الذهب 30080 جنيها 29880 جنيها