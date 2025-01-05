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الرياضة - 09:06 - مفأجاة.. جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 4000 جنيه في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:06 - مفأجاة.. جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 4000 جنيه في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - مفأجاة.. جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 4000 جنيه في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 09:06 مساءً - سعر الذهب.. هل من الممكن أن يرتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4000 جنيه في الفترة القادمة؟ وما هي التوقعات الفعلية بشأن سعر الذهب المحلي؟ وما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد؟

أمسى الشارع المصري مستمرا بطرح هذه التساؤلات بعد دخول عام 2025، رغبة في التعرف على مصير المعدن الأصفر في الفترة القادمة، سواء المستثمرون أو الشباب المقبلون على الزواج، والمدّخرون لأموالهم على شكل سبيكة أو قطعة ذهبية.

والإجابة أكدها نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا أن أسعار الذهب المحلية ستشهد صعودا تدريجي في شهر يناير 2025، بسبب أن هذه الفترة تعتبر موسم للأعياد في مصر.

وأكد أن الزيادات المستمرة في أسعار المعدن الأصفر ستجعل سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 4000 جنيه خلال شهر من الآن.

سعر الذهب في 2025
سعر الذهب في مصر

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة أكثر من طلب المستثمرين على الذهب للاستثمار فيه، باعتباره الملاذ الآمن والعملة الاقتصادية الأكثر اتزانا في العالم خلال فترات الصراعات الحالية، مثله مثل الأواني المستطرقة.

سعر الذهب اليوم الأحد
آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد

وتوفر كلمتك لمتابعيها في السطور التالية كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد:

سعر الذهب عيار 24 بدون مصنعية

انخفض سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات المسائية اليوم في محلات الصاغة إلى مستوى 4297.25 جنيه للبيع، 4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

هبط سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات في الصاغة المصرية إلى مستوى 3939 جنيها للبيع، جنيه 3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب الآن في سوق الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغ المصرية

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد في نهاية التعاملات إلى مستوى 3760 جنيها للبيع، 3735 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

وصل سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 3222.75 جنيه للبيع، 3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد

سيطر التراجع على سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 2506.75 جنيه للبيع، 2490 جنيها للشراء.

ماهو مصير سعر الذهب في 2025؟
سعر الذهب في 2025

سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر

هيمن الهبوط على سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 2148.5 جنيه للبيع، 2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

سجل سعر الذهب عيار 9 في نهاية التعاملات اليوم الأحد في سوق الصاغة المصرية نحو 1611.5 جنيه للبيع، 1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فوصل في مساء التعاملات إلى مستوى 30080 جنيها للبيع، 29880 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب في نهاية التعاملات في سوق الصاغة المصرية اليوم الأحد نحو 2639.87 دولار للبيع، 2639.18 دولار للشراء.

توقعات سعر الذهب في 2025
آخر تحديث لـ سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيها
سعر الجنيه الذهب 30080 جنيها 29880 جنيها

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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