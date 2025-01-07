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معلومات الوزراء يرصد استثمارات المشروع القومي للإسكان عام 2024 - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء يرصد استثمارات المشروع القومي للإسكان عام 2024 - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يرصد استثمارات المشروع القومي للإسكان عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:35 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: “28 مليار جنيه استثمارات المشروع القومي للإسكان خلال العام المالي الماضي لتوفير 69.2 ألف وحدة سكنية يستفيد منها 350 ألف مواطن”.

استثمارات المشروع القومي للإسكان 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن المشروع القومي للإسكان يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والشباب ولسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، بما يكفل الحق في السكن الملائم لكل مواطن.

حيث بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 23/2024 في إطار هذا المشروع نحو 28.4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ تبلغ نحو 89% من المخطط (32 مليار جنيه)، وبعدد 69.255 وحدة سكنية (لنحو 350 ألف مواطن)، وذلك تأكيدًا لانحياز الدولة ووقوفها إلى جانب البسطاء ومحدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأكثر احتياجا.


 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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