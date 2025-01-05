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شروط الحصول على قرض بدون ضامن في 3 بنوك خلال 2025 - أخبار كلمتك

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شروط الحصول على قرض بدون ضامن في 3 بنوك خلال 2025 - أخبار كلمتك

شروط الحصول على قرض بدون ضامن في 3 بنوك خلال 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:00 مساءً - في محاولة من البنوك لجذب عملاء عديدون، والترويج للمنتجات الادخارية، وتحقيق المستهدفات المالية فيما يخص الإقراض، تقدم الكثير من البنوك قروض بدون ضامن منذ فترة ومستمرة في عام  2025.

وتشمل القائمة بنوك عديدة في السوق المصرفي المصري تسعى لتقديم القروض بدون ضامن في عام 2025.

ويأتي على رأس البنوك التي تقدم قروضا بدون ضامن بنك مصر من خلال تقديم  قرض شخصي للعملاء بدون ضامن.

 وتشمل خصائص القرض الوصول إلى مليون جنيه في عام 2025 ويمكن لجميع العملاء المستحقين، بما في ذلك أصحاب المهن الحرة والمتقاعدين، التقدم للحصول على هذا القرض، وبتتراوح فترة السداد  حتى 10 سنوات، وتتميز بفائدة متناقصة سنويًا.

وتضم شروط القرض الشخصي بدون ضامن من بنك مصر مايلي:
1- يجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 1000 جنيه في حالة السداد بتحويل الراتب للبنك، ولا يقل عن 2000 جنيه في حالة عدم تحويل الراتب.

2. يجب أن يكون عمر العميل المقترض لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في حالة الموظفين.

3. يجب أن لا يزيد عمر المقترض عن 65 عامًا في حالة أصحاب الأعمال الحرة.

4. للموظفين، يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة عمل الموظف في وظيفته 3 أشهر.

كما يقدم البنك الاهلي المصري القرض الشخصي بدون ضامن بقيمة تصل إلى 2.5 مليون جنيه، على فترة سداد تصل إلى 10 سنوات وفائدة متناقصة سنويًا.
 

وتضم شروط الحصول على قرض شخصي دون ضامن من البنك الاهلي الآتي:
1ـ يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم 1000 جنيه.

2.  أن يكون عمر المتقدم على الأقل 21 سنة 

3.  تقديم صورة سارية لبطاقة الرقم القومي.

4-تقديم خطاب من جهة العمل يوضح تاريخ التعيين والدخل الشهري، ويجب أن تلتزم تلك الجهة بسداد الأقساط البنكية حتى انتهاء فترة السداد.

كما يقدم البنك التجاري الدولي  القرض الشخصي دون ضامن من CIB لسنة 2025.

 ويتيح البنك التجاري الدولي  فرصة الحصول على قرض شخصي دون ضامن بمبلغ يتراوح بين 5 آلاف جنيه، و3 ملايين جني، وتكون مدة القرض 8 سنين 
وفيما يخص  شروط الحصول علي قرض شخصي دون ضامن CIB فهي كالتالي:

 1- أن يكون عمر المقترض بين 21 و60 سنة، ولأصحاب المهن الحرة لا يزيد عن 65 سنة. 

2-لا يقل الراتب الشهري للموظفين عن 2600 جنيه. ويجب أن لا يقل الراتب الشهري لأصحاب المهن الحرة عن 10000 جنيه.

3-يتطلب الحصول على القرض وجود تأمين على الحياة، الذي يسمح بسداد القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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