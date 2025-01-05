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الرياضة - 10:06 - «الأرصاد» تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:06 - «الأرصاد» تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - «الأرصاد» تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 10:06 مساءً - قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شهد تساقط أمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وتستمر فرص هطول الأمطار وتكون خفيفة على محافظات ومدن الساحل الشمالي والوجه البحري، موضحًا أن بداية من يوم الثلاثاء سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة تكون في المعدل الطبيعي الـ20 درجة مئوية.

حالة الطقس

انخفاض دراجات الحرارة

وذكر «القياتي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» أنه في كل عام خلال شهر يناير وبداية فبراير يتم تسجيل درجة حرارة أقل درجة حرارة على مدار العام، مؤكدًا أنه على مدار هذا العام من خلال التنبؤات سيكون الشتاء الحالي هو شتاء في المعتاد، وستشهد أيام بها انخفاض في درجات الحرارة وأيام أخرى تكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي.

حالة الطقس
درجات الحرارة اليوم

شتاء معتادة واحيانا تقل 10 دراجات ليلاً

و أوضح «القباتي»، أن فصل الشتاء الحالي سيكون كالمعتاد، مشيرًا إلى أن أقل درجة حرارة تُسجل هي 20 درجة مئوية في النهار وتنخفض في فترات الليل إلى 10 درجات مئوية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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