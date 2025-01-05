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بإيرادات تقترب من 2 مليون، "الدشاش" يواصل تصدر شباك التذاكر أمس السبت - أخبار كلمتك

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بإيرادات تقترب من 2 مليون، "الدشاش" يواصل تصدر شباك التذاكر أمس السبت - أخبار كلمتك

بإيرادات تقترب من 2 مليون، "الدشاش" يواصل تصدر شباك التذاكر أمس السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:25 صباحاً - يواصل فيلم الدشاش والذي يعود به الفنان محمد سعد للسينما بعد غياب 5 سنوات في تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم الدشاش

وحقق فيلم الدشاش لمحمد سعد إيرادات أكثر من مليون و923 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس السبت بدور العرض السينمائي.

 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وكان قد قال الفنان محمد سعد إن تجربة فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرا إلي أنه لم يقدم أغاني في الفيلم

وأضاف محمد سعد علي هامش العرض الخاص للفيلم:" إن باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة، متابعا أنه يعتبرهم من عائلته

وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحا: "في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني
 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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