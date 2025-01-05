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رنا سماحة تخضع لجلسة تصوير بعد إعلان طلاقها - أخبار كلمتك

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رنا سماحة تخضع لجلسة تصوير بعد إعلان طلاقها - أخبار كلمتك

رنا سماحة تخضع لجلسة تصوير بعد إعلان طلاقها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:15 مساءً - خضعت المطربة الشابة رنا سماحة لجلسة تصوير عقب إعلانها انفصالها عن زوجها الملحن والمطرب سامر أبو طالب، حيث نشرت عددا من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

 

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 وأعلنت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” عن انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب بشكل رسمى.


 

رنا سماحة تنفصل عن سامر أبو طالب 

 وكتبت رنا سماحة قائلة: “اللهم لك الحمد.. تم الانفصال رسميا بينى وبين أبو ابنى متمنية له التوفيق فى حياته القادمة”.

 

قالت الفنانة رنا سماحة: إن علاقتها بطليقها المطرب والملحن سامر أبو طالب تظل جيدة، خاصة أن بينهما طفلًا، وأضافت أنها تحاول بقدر الإمكان ألا تشعر نجلها بأن هناك شيئا قد تغير بعد الانفصال، لذلك فهناك تواصل دائما بينهما، كما أن نجلها يذهب بشكل مستمر للقاء والده، ويقضي معه وقتا طويلا، وكل هذا حتى يتوفر له مناخ اجتماعي صحي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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