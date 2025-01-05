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محمد إمام من كواليس "شمس الزناتي 2": بتعرف تعد لحد كام؟ - أخبار كلمتك

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محمد إمام من كواليس "شمس الزناتي 2": بتعرف تعد لحد كام؟ - أخبار كلمتك

محمد إمام من كواليس "شمس الزناتي 2": بتعرف تعد لحد كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:30 مساءً - نشر الفنان محمد إمام صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد “شمس الزناتي 2” عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة إكس، وكتب محمد إمام تعليقا على الصورة: بتعرف تعد لحد كام؟ شمس الزناتي 2.. البداية.

فريق عمل فيلم شمس الزناتي 2

 

وفيلم “شمس الزناتي - البداية” من بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

فيلم شمس الزناتي

فيلم "شمس الزناتي” بجزئه الأول كان من بطولة الزعيم عادل إمام، وحقق نجاحا كبيرا، وهو مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لـ جون سترجس، والذي قدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني الساموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه.

وتدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرضت واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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