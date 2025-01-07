محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية شمال الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:50 مساءً - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم بزيارة مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد يرافقه اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال زيارته إن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.



وعبر محافظ الجيزة عن خالص تهنئته للاخوة الاقباط قائلًا: "إن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام مؤكدًا على ترابط ووحدة عنصري الأمة" تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ومن جانبه أعرب أسقف مطرانية شمال الجيزة عن سعادته بوفد محافظة الجيزة الذي يؤكد علي توطيد أواصر المحبة بين المجتمع مهنئًا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.



رافق المحافظ خلال زيارته هند عبد الحليم نائب المحافظ والسادة محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري بمحافظة الجيزة واللواء علاء الجاحر مدير الإدارة العامة لقطاع شمال الجيزة واللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء زكي سلام رئيس حي العجوزة والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة ولفيف من رجال الدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.