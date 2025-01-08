الصحة: تقديم 17.2 مليون خدمة طبية بمحافظة الشرقية خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:16 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إن المنشآت الطبية في محافظة الشرقية قدمت 17 مليون و201ألف و568 خدمة طبية، خلال الفترة من اول يناير حتى ديسمبر 2024، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تقديم 6 مليون و 236ألف خدمة طبية من خلال 25 مستشفى بمحافظة الشرقية، بأقسام الاستقبال، الداخلي، الرعايات، الحضانات، العمليات، جلسات الغسيل الكلوي، الاشعة، كما قدمت العيادات الخارجية 3 مليون و 399ألف و 885 خدمة طبية، بينما قدمت العيادات المسائية بالمستشفيات 162 ألف و 688 خدمة طبية، كما شهدت القوافل الطبية اقبالاً ملحوظاً بمختلف التخصصات الطبية حيث قدمت 188ألف خدمة من خلال 82 قافلة تم تنفيذها العام الماضي، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للاماكن الأكثر احتياجاً لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى إصدار 142ألف و 704 قرار للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار "عبد الغفار"، إلى الجهود المبذولة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها بمحافظة الشرقية، حيث تم تجهيز و تفعيل 13 عيادة مشورة بمستشفيات ( الزقازيق العام، ههيا المركزي، فاقوس المركزي، أبو كبير المركزي، ديرب نجم المركزي، منيا القمح المركزي، كفر صقر المركزي، أولاد صقر المركزي، الصالحية المركزي، مشتول السوق المركزي، القنايات المركزي، القرين المركزي، الابراهيمية المركزي)، كما شهدت مستشفى الزقازيق العام استحداث بعض التخصصات الطبية بالعيادات تضمنت عيادة الطب النفسي والادمان، عيادة تأخر الإنجاب، عيادة مسالك الأطفال، بجانب توفير عدد من الأجهزة مثل (جهاز ماموجرام، وجهاز أشعة عادية، جهاز DR، جهاز C ARM)، كما تم تفعيل قسم لجراجات الأورام بمستشفى ديرب نجم المركزي، بالإضافة إلى تجهيز عيادة إيكو للأطفال، وتطوير بنك الدم واستحداث جهاز فصل بلازما.

وأضاف "عبد الغفار"، ان مستشفى اولاد صقر المركزي شهدت تطويراً ملحوظًا، حيث تم تفعيل خدمة فحص القلب بالموجات، تفعيل الغسيل البروتوني، بجانب توفير جهاز C-ARM، كما تم تجهيز عيادة التصلب المتعدد وتوفير جهاز سونار بمستشفى فاقوس المركزي، بالإضافة إلى استحداث خدمة فحص أورام الثدي وتوفير جهاز مامو جرام بمستشفى ههيا المركزي، كما تم إستحداث عيادات تخصصية بمستشفى صدر الزقازيق في (جراحه قلب وصدر، تأهيل رئوي)، وتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مشتول السوق المركزي، وإضافة خدمة قياس وظائف التنفس بمستشفى الأمراض التنفسية بالعاشر من رمضان، واضافة جهازيِن أشعة مقطعية بمستشفى بلبيس المركزي وأبو حماد المركزي، كما شهدت مستشفى منيا القمح استحداث عيادتين في تخصصات ( أسنان أطفال، مخ وأعصاب )، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مستشفى طب وجراحة العيون والتي تُعد من أهم المستشفيات لجراحة العيون وجاري إنهاء التجهيزات لبدء العمل بها.

ومن جانبه أشار الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكز ووحدات الرعية الأولية، حيث قدمت 10مليون و 886 ألف و 305 خدمة طبية تضمنت العيادات الخارجية، والتطعيمات، ومتابعة أطفال، ومتابعة حمل، وأسنان، وطوارئ، والمعامل، وجلسات علاج طبيعي، بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 2 مليون و 653ألف و 492 سيدة، حيث شهدت الوحدات تطوراً محلوظاَ من خلال تقديم 38ألف و 644 خدمة طبية في 8 تخصصات طبية بالعيادات المسائية من خلال 490 وحدة ومركز رعاية أولية، بالإضافة إلى افتتاح وحدتى (حمد موسى، هربيط) بإدارة أبوكبير الصحية، كما تم رفع كفاءة وحدة تنمية الأسرة أزولين، بالإضافة إلى العمل على تطوير ورفع كفاءه 45 مركز ووحدة صحية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

ونوه "جميعه"، الى حصول مستشفى صدر الزقازيق على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، حيث حصل فريق الوبائيات والترصد على المركز الثالث على مستوى المحافظات خلال التقييم الوزاري للمديريات لعام 2024، كما شهدت المعامل تطوراً كبيرا بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أبطال السلامة الحيوية، وحصول القوافل على المركز الأول لأعلى نسبة مؤشرات خلال 28 شهراً.

واكد "جميعه" أهميه التعليم الطبي المستمر حيث شارك العاملون بالمحافظة في 1007 برنامجًا تدريبيًا في مختلف المجالات العلمية و الإدارية والفنية لرفع كفاءتهم، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية الغير حكومية بشكل دوري حيث تم إصدار تراخيص ل 391 منشأه طبية، فيما تم اصدار 456 قرار غلق للمنشآت المخالفة للاشتراطات الطبية الواجب اتباعها.