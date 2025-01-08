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«التعليم» تعلن مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي وقيمة الجوائز للفائزين - أخبار كلمتك

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«التعليم» تعلن مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي وقيمة الجوائز للفائزين - أخبار كلمتك

«التعليم» تعلن مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي وقيمة الجوائز للفائزين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:16 مساءً - مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد التقديم في مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي للعام الحالي بالمدارس الرسمية.

قواعد المشاركة في مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي

- تتولى أجهزة الاتحادات الطلابية بالمديرية موجه عام الاتحادات الطلابية الجوانب التنظيمية التي تشمل:

- تنظيم المقرات.

- آليات التنفيذ.

- الإجراءات المالية.

مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي

- التواصل مع الإعلام والجهات المشاركة.

- إعداد أسئلة الاتحادات الطلابية.

- تتولى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بالتعاون مع موجهي عموم المديريات الجوانب الفنية والعلمية للمسابقة.

- يتمّ الترشيح لانتقاء العناصر المميزة للفريق الحاصل على أعلى الدرجات في مواد التسابق.

- ويتم الترشح من خلال مدير المدرسة والأخصائي مسئول اتحاد الطلاب ورائد مميز من رواد الفصول بالمدرسة.

- يتكون الفريق المتسابق من 6 طلاب بواقع 2 طالبان لكل شعبة علمي علوم وعلمي رياضة أدبي.

- مراعاة الالتزام بعدد أعضاء الفريق.

- لا يتم تغيير أعضاء الفريق الواحد من الطلاب في أثناء المسابقة تحت أي مسمى.

- من يُخالف تلك القاعدة يتمّ استبعاده من المسابقة.

- الفريق المتقاعس عن المشاركة في المسابقة على مستوى القطاعات أو التصفية النهائية، سيتمّ التوجيه لمدير المديرية باتخاذ ما يلزم حيال المتسبب وموافاتنا بما تمّ اتخاذه من إجراءات.

- يجب مراعاة عند اختيار الفريق:

- التفوق العلمي في المواد الدراسية.

- التميز في بعض القدرات الابتكارية.

- الثقافة العامة، ودورها في أنشطة الاتحادات الطلابية من خلال مدير التعليم الثانوي وأجهزة الاتحادات الطلابية.

مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي

مواد مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي

- مواد التسابق لليوم الأول في المواد الآتية: «اللغة العربية - الجغرافيا - الإحصاء - الرياضيات - الأحياء».

- مواد التسابق لليوم الثاني في المواد الآتية: «اللغة الإنجليزية - الفيزياء - الكيمياء - التاريخ - اتحادات طلابية».

- على أن تكون الأسئلة لما تم دراسته حتى نهاية يناير 2025، طبقًا لخطة توزيع المناهج.

- يخصص لكل مادة من مواد التسابق 20 درجة عشر درجات شفهي - 10 درجات تحريري.

- تتاح الفرصة للطلاب الموهوبين من الفرق المتسابقة تقديم فقرة أو ثقافة أو علمية أو معلومات عامة عن محافظهم في حدود خمس دقائق لكل فريق.

- يتمّ إرسال نتائج القطاعات من الأول إلى الرابع، وذلك يوم الخميس الموافق 20 فبراير، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع القطاعات.

- يرافق كل فريق عدد اثنين فقط مشرفين موجه عام الاتحادات الطلابية - مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

- يتعين على جميع المديريات الالتزام بتوفير وشاح لكل طالب بشعار مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسي 2024-2025 يمثل المحافظة من أي بند بميزانية المديرية ترونه.

جوائز مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي

- يمنح كل عضو باللجنة المشرفة على المسابقة واختيار فريق أوائل الطلبة بكل مديرية تعليمية مكافأة مالية مقطوعة لمدة 10 أيام، وفقًا للنشرة المالية المرسلة في هذا الشأن من أي بند بميزانية المديرية ترونه.

- يمنح الفريق الفائز على مستوى الجمهورية بالمركز الأول حافز مالي بواقع 700 جنيه لكل طالب مشارك.

- يمنح الفريق الفائز بالمركز الثاني حافز مالي بواقع 600 جنيه لكل طالب مشارك.

- يمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث حافز مالي بواقع 500 جنيه لكل طالب مشارك.

- يصرف للطلاب وللإشراف المرافق بدل الانتقال المستحق قانونًا، وذلك من ميزانية الإدارة التعليمية المديرية من أي بند بميزانية المديرية ترونه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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