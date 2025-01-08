مشاهير العرب - بعد أنباء طلاقهما.. قصة زواج شريف سلامة وداليا مصطفى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:16 مساءً - داليا مصطفى.. تصدر اسم الفنان شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى حديث الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا بعد أن انتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلى انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى بعد زواج استمر 20 عاما.

حقيقة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى

قالت الفنانة داليا مصطفى من خلال حسابها على موقع انستجرام، ردا على سؤال حول طلبها الطلاق من الفنان شريف سلامة، إنها لم تطلب الطلاق وأن هذا الأمر لم يحدث، حيث قالت: «والله ما طلبت الطلاق.. أنا ست مصرية اصيلة ماطلبش الطلاق بعد زواج 21 سنة.. أنا عندي منه أولاد»، متعجبة من سؤال الكثيرين حول الأمر حتى من زملاءها في الوسط الفني.

انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ظهرت فيها شائعة انفصال الثنائي وكانت قصة انفصال الثنائي شريف سلامة وداليا مصطفى ظهرت منذ بداية مهرجان القاهرة السينمائى، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ شريف سلامة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، والتي ظهر خلالها بمفردة، وكذلك لاحظ الكثير من المتابعون عدم وجود خاتم الزواج يده، مما خمن الكثيرين بانفصاله عن داليا مصطفى، وحدث هذا دون أي نفى أو تأكيد من شريف سلامة وداليا مصطفى، خاصة أنهما ثنائي لا يتحدث في الإعلام كثيرا، ومنغلقين على حياتهما الشخصية بشكل كبير، حرصا على أولادهما.

قصة زواج شريف سلامة وداليا مصطفى

تعارف كل من الفنان شريف سلامة وداليا مصطفى خلال دراستهما الجامعية، فكانا زميلين بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان وقتها صديق شقيقها، وكانت علاقتهما سطحية، وكان ذلك في السنة الأولى، ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب في السنة الثانية، وكان عمريهما 17 عامًا، وعندما أصبحا أصدقاء قالت داليا: «علمت أن شريف يحبني من صديقه المقرب، ورغم ذلك، وفي إحدى المرات، كنا في السينما، ووجدته يمسك يدي ويقول لي (أحبك)، فكانت مفاجأة بالنسبة لي، واندهشت جدا وقتها، لكني شعرت بسعادة غامرة».

وتابعت داليا: «في السنة الثالثة بالمعهد العالي للفنون المسرحية تعمدت الرسوب من أجل شريف، (لأن مكنش له مزاج يتخرج)، وقال (ماذا إذا تخرجت؟)، وحاولت إقناعه بكل الطرق، لكنه رفض، وبالفعل رسبت في مادتين نظري حتى لا أتركه وحده في المعهد، لأنه صعب عليا، وبعد ذلك تم الخطوبة أثناء دراستهما في الفرقة الرابعة.

في عام 2004 اتخذا قرار الزواج، وأكدت داليا أنها كانت خائفة من فكرة الزواج رغم أنها معروفة بين عائلتها بتحمل المسئولية، لكن بعد انشغالها بترتيبات الزفاف زالت عنها الرهبة، لأن سلامة كان دائما بجوارها ويطمئنها.