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تنسيق بين الاتحاد وسفير مصر في كرواتيا قبل انطلاق بطولة العالم - أخبار كلمتك

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تنسيق بين الاتحاد وسفير مصر في كرواتيا قبل انطلاق بطولة العالم - أخبار كلمتك

تنسيق بين الاتحاد وسفير مصر في كرواتيا قبل انطلاق بطولة العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:05 مساءً - كرة اليد، تلقى الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، اتصالًا هاتفيًّا من السيد أيمن ثروت أمين سفير مصر في كرواتيا، للتنسيق بشأن المشاركة المنتظرة لمنتخب مصر في منافسات بطولة العالم لكرة اليد، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتضمن الاتصال التنسيق بشأن وصول بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد إلى كرواتيا يوم 12 يناير الجاري، وأيضًا الترتيب بشأن دعوة المنتخب لحفل عشاء في اليوم التالي من الوصول، قبل انطلاق منافسات البطولة المونديالية.

ومن جانبه أشاد الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بجهود السفير المصري في كرواتيا السيد أيمن ثروت واهتمامه بكل ما يخص وصول البعثة ومشاركة المنتخب في بطولة العالم في نسختها رقم 29.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب الوطني إلى كرواتيا يوم 12 يناير الجاري، عقب ختام معسكرها المقام حاليًّا بإسبانيا في المحطة الأخيرة من استعدادات المشاركة ببطولة العالم.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد في دورة ودية في إسبانيا في الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات النرويج ورومانيا وإسبانيا وسلوفاكيا والأرجنتين.

وتم تقسيم المشاركين في الدورة الودية إلى مجموعتين تضم كل منها ثلاثة منتخبات، وتضم المجموعة الأولى إسبانيا مع الأرجنتين وسلوفاكيا؛ فيما تتكون المجموعة الثانية من منتخبات مصر والنرويج ورومانيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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