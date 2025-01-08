العيب في الكرة، مدرب آرسنال يبرر الهزيمة أمام نيوكاسل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:15 مساءً - ألمح المدير الفني لفريق آرسنال، ميكيل أرتيتا، إلى أن خسارة فريقه أمام نيوكاسل 0-2 في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، قد يكون بسبب أن الكرة التي استخدمت في المباراة، التي أقيمت على ملعب الإمارات، أعاقت لاعبيه.

تصريحات ارتيتا



وقال أرتيتا في تصريحاته: "النتيجة لا تعكس سير المباراة، ولكن الحقيقة إنهم تميزوا بفعالية فائقة في الفرص التي أتيحت لهم، ونحن لم نكن كذلك".



وأضاف مدرب آرسنال: "لم يحالفنا الحظ في بعض اللحظات، المرء يحتاج للحظ كي ترتد الكرة بالطريقة المطلوبة، وإلى الحدس أيضًا، سيتعين علينا أن نولد المزيد من ذلك".



وتستخدم كرة مختلفة في مباريات كأس الرابطة عن تلك التي يتم استخدامها في الدوري، وهو الأمر الذي شعر أرتيتا بأهميته عند سؤاله عن الأداء الضعيف لفريقه في إنهاء الهجمات.



وقال: "قمنا بتسديد الكثير من الكرات فوق العارضة".



واختتم المدير الفني لفريق آرسنال: "الأمر محير للغاية، الكرة تطير كثيرًا، إنها مجرد كرة مختلفة عن تلك المستخدمة في الدوري الممتاز، يجب أن نتأقلم على هذا، إنها تطير بشكل مختلف".

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