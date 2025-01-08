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كرة السلة، جدول مباريات دوري السوبر رجال - أخبار كلمتك

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كرة السلة، جدول مباريات دوري السوبر رجال - أخبار كلمتك

كرة السلة، جدول مباريات دوري السوبر رجال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:15 مساءً - كرة السلة، أعلن مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، عن جدول مباريات دور المجموعات من دوري السوبر رجال للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 10 يناير الجاري، على أن تختتم منافسات الجولة الـ14 والأخيرة يوم 30 مارس المقبل.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

دوري السوبر لكرة السلة، كلمتك

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، موافقة الاتحاد على تنظيم منافسات، التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة للسيدات.

وجاءت موافقة اتحاد السلة على قرار استضافة التصفيات الأفريقية، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأخير.

ومن المقرر أن تقام التصفيات الأفريقية لسيدات كرة السلة، خلال الفترة من 3 وحتى 8 فبراير المقبل.

ويشارك في التصفيات 6 منتخبات كما يلي:" المنتخب المصري - المنتخب الكيني - منتخب جنوب السودان - منتخب أوغندا - منتخب بوروندي - منتخب تنزانيا".

وتقام منافسات تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لكرة السلة، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويقود الجهاز الفنى لمنتخب سيدات كرة السلة الكابتن عمرو عاصم مديرا فنيا، ومعه أحمد إبراهيم مدرب، عليا محمود مدرب مساعد، آلاء مصطفى إدارية، عبدالله عادل مخطط أحمال، فاطمة البرعى علاج طبيعى، محمد جابر محلل أداء، بينما إيمان جمال استشفاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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