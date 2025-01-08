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دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتسلح بالقوة الضاربة في رحلة أنجولا - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتسلح بالقوة الضاربة في رحلة أنجولا - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتسلح بالقوة الضاربة في رحلة أنجولا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:15 مساءً - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة أنجولا استعدادًا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

واختتم بيراميدز تدريباته في القاهرة بملعب الدفاع الجوي، صباحًا قبل السفر إلى أنجولا اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة، على أن تصل مساء اليوم لبدء آخر الاستعدادات للمباراة الهامة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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