كشف حساب بابا فاسيليو بعد إقالته من الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:15 مساءً - أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف طلعت يوسف بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته.

كشف حساب بابا فاسيليو مع الاتحاد السكندري

وتولي بابا فاسيليو تدريب فريق الاتحاد السكندري، مع بداية الموسم الحالي ولعب 9 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات.

وسجل لاعبي اتحاد السكندري مع فاسيليو 3 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وفي بطولة الدوري لعب بابا فاسليو 7 مباريات ببطولة الدوري وفاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 2 وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبل 4 أخرين.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري حاليا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.



وفي بطولة كأس رابطة الأندية تلقي الفريق خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات.



فيما ودع الفريق بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بعد الهزيمة أمام فريق تيم اف سى أحد أندية الدرجة الثانية بهدفين دون مقابل ليقرر النادي رحيل القبرصي عن تدريبه.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني المعاون خلال الساعات القادمة.



إقالة بابا فاسيليو من الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد خروج الفريق من مسابقة كأس مصر علي يد فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”.

كأس مصر، حقق فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”، كبرى مفاجآت مسابقة كأس مصر حتى الآن، بالفوز على الاتحاد السكندري بملعبه ووسط جماهيره باستاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، لينتزع بجدارة بطاقة التأهل لدور الـ16، ويطيح بسيد البلد خارج البطولة من دور الـ32.

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