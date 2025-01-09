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تعيين المستشار أمجد دياب متحدثا رسميا للجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر - أخبار كلمتك

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تعيين المستشار أمجد دياب متحدثا رسميا للجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر - أخبار كلمتك

تعيين المستشار أمجد دياب متحدثا رسميا للجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:16 مساءً - أصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا باختيار المستشار أمجد مصطفى دياب (الرئيس بمحكمة الاستئناف)  أمينا عاما للجنة ومتحدثا رسميا.

 

كما قررت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، اختيار المستشار محمد السيد خليفة، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أمينا عاما مساعدا للجنة.

 

يشار إلى أن انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، ستجرى في 21 فبراير المقبل على موقع رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية العام الجاري.

 

كما ستجرى العملية الانتخابية على مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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