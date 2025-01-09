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ترحيب مصري بانضمام إندونيسيا لتجمع دول «بريكس» - أخبار كلمتك

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ترحيب مصري بانضمام إندونيسيا لتجمع دول «بريكس» - أخبار كلمتك

ترحيب مصري بانضمام إندونيسيا لتجمع دول «بريكس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:12 مساءً - رحبت جمهورية مصر العربية بانضمام جمهورية إندونيسيا الصديقة لتجمع دول البريكس كعضو كامل وتتطلع إلى مشاركاتها في كافة محاور عمل التجمع لإثراء وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ولتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا، خاصة علي ضوء تقارب المواقف والرؤي إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة علي أجندة التجمع، وخاصة التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي.

كما تؤكد جمهورية مصر العربية، أن انضمام إندونيسيا للتجمع يمثل جسرا إضافيا للتعاون بين البلدين اللذين يتمتعان بعلاقات تاريخية ومتميزة علي كافة المستويات والأصعدة الرسمية والشعبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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