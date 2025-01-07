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طلعت يوسف يتولى رسميا تدريب الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

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طلعت يوسف يتولى رسميا تدريب الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

طلعت يوسف يتولى رسميا تدريب الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:05 مساءً -  أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف الكابتن طلعت يوسف بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته.

 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني المعاون خلال الساعات القادمة.

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إقالة بابا فاسيليو من الاتحاد السكندري

 أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد خروج الفريق من مسابقة كأس مصر علي يد فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”.

كما قرر مجلس الادارة النادي السكندري إقالة الجهاز المعاون للمدرب القبرصي  وتم إخطار الجهاز الفني بهذا القرار صباح اليوم الثلاثاء.

 

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 كأس مصر، حقق فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”، كبرى مفاجآت مسابقة كأس مصر حتى الآن، بالفوز على الاتحاد السكندري بملعبه ووسط جماهيره باستاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، لينتزع بجدارة بطاقة التأهل لدور الـ16، ويطيح بسيد البلد خارج البطولة من دور الـ32.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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