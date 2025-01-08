الرياضة - 01:46 - بعد انتشاره في الصين.. هل يتحول فيروس HMPV لجائحة عالمية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:46 مساءً - فيروس HMPV.. كشفت تقارير محلية وعالمية أن تفشي فيروس HMPV في الصين، يزيد قلق الكثير بشأن إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية، لأن الوضع في الصين الآن مشابه للظهور الأول لفيروس كورونا.

وتتخذ السلطات الصحية تدابير طارئة لمراقبة انتشار فيروس HMPV، وذلك تزامناً مع إصدار المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية بيان يوضح من خلاله أن معدل الوفيات الناتج عن الفيروس.

هل يتحول فيروس HMPV لجائحة عالمية؟

وأوضح المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية أن «الأطفال، كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، هم الفئات الأكثر تعرضاً فيروس HMPV، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروسات التنفسية».

ومن جانبه أكدت الحكومة الصينية أن هذا تفشي الفيروسات التنفسية يتكرر بشكل موسمي في فصل الشتاء، ولكن الأمراض هذا العام أقل حدة وانتشاراً مقارنة بالعام الماضي.

فيروس «HMPV»

الفيروس الرئوي البشري hmpv، هو أحد أنواع الفيروسات التنفسية، ويسبب أعراض مشابهة لنزلات البرد والأنفلونزا، ويكون المرض خفيفا عادة، ولكن من الممكن أن يسبب الالتهاب الرئوي خاصة عند الرضع وكبار السن ومن يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

ويعد فيروس hmpv الصين ليس جديداً، تم التعرف عليه لأول مرة في عام 2001، وينتشر من خلال الرذاذ التنفسي أو ملامسة الأسطح الملوثة.

أعراض فيروس «HMPV»

- السعال

-ضيق في النفس

- التهاب في الشعب الهوائية

- التهاب رئوي

- الحمى

- التهاب في الزور

- احتقان الأنف

- التعب

- انسداد أو سيلان في الأنف

الوقاية من فيروس HMPV

- تجنب لمس الوجه باليدين.

- غسل اليدين بانتظام بالمياه والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية

- البعد عن الناس اللي عندهم أعراض تنفسية.

- تنظيف وتطهير الأسطح اللي بتلمس بشكل متكرر