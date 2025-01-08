الرياضة - 01:46 - الرئيس السيسي: مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان نقطة تحول في تعزيز التكامل الإقليمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:46 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بانعقاد منتدى الأعمال بين مجتمعات الأعمال في دولنا الصديقة الذي يعقد اليوم على هامش هذه القمة ليكون منصة لتبادل الرؤى والخبرات واستكشاف فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة التي تنعكس إيجابا على شعوبنا.

وأشاد بالتعاون القائم بين دولنا في مجال الطاقة والذي أصبح عنصرا محوريا استراتيجيتنا المشتركة حيث يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في هذا المجال بما سيوفر من إمكانية تبادل الطاقة النظيفة ومساهمة فعالة في تحقيق إهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر.