مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان يوثق قصف 39 مرفقًا طبيًّا في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:45 مساءً - أعلن مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء عن توثيق 136 غارة على 39 مرفقًا طبيًّا في غزة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024.

قصف مستشفيات غزة

وقال مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان في بيانه: هناك تعمد لتدمير المنشآت الطبية قد يرقى لعقاب جماعي يشكل جريمة حرب".

وفي السياق ذاته قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حرمان القطاع الصحي من الوقود مما يهدد بوقف عمل المستشفيات في قطاع غزة.

انعدام الوقود يهدد المرضى في غزة

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم من كارثة إنسانية وشيكة تهدد القطاع الصحي بسبب انعدام الوقود.

وأضافت:" نكرر مناشداتنا العاجلة بالتدخل الفوري والضغط لتوفير الوقود لضمان استمرار عمل القطاع الصحي في غزة".

أكدت الصحة الفلسطينية أن "انعدام الوقود اللازم للقطاع الصحي يهدد حياة جميع المرضى في المستشفيات".

ومن جانبه قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص، اليوم الأربعاء: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للقضاء على منظومة الصحة في شمال القطاع وجنوبه.

جيش الاحتلال يقصف مستشفيات قطاع غزة

وأضاف مروان الهمص: "إن جيش الاحتلال يجبر قوافل المساعدات على سلك طرق يعترضها اللصوص ويقصف المدنيين في مناطق يصنفها آمنة".

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