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الرياضة - 01:01 - موعد ومكان جنازة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة وطن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:01 - موعد ومكان جنازة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة وطن - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:01 - موعد ومكان جنازة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة وطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:01 مساءً - أعلن حزب حماة الوطن عن موعد ومكان جنازة الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة وطن، الذى وافته المنية صباح اليوم، بعد رحلة طويلة من العطاء.

موعد ومكان جنازة الفريق جلال الهريدي

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، اليوم عقب صلاة العصر بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، ويدفن الجثمان في مقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث توارى جثمانه بجوار عائلته.

وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة وطن

وفاة الفريق جلال الهريدي

وأعلن حزب حماة الوطن في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن وفاة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، من خلال نشر بيان عبر الصفحة الرسمية للحزب.

وقال البيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة وطن

وأكد الحزب أن الراحل الفريق جلال الهريدي انتقل إلى جوار ربه بعدما أدى رسالته في خدمة الوطن وقضاياه.

وأشار «حماة الوطن» إلى أن مؤسس الحزب ترك إرثا مشرفا، حيث أثرى الحياة السياسية، بعد تاريخ حافل من خدمة الوطن في القوات المسلحة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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