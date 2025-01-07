توتنهام يقطع الطريق على برشلونة ويمدد عقد نجم الفريق حتى 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:05 مساءً - وجه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضربة إلى برشلونة الإسباني الذي وضع الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين، ضمن خياراته مؤخرًا لدعم الهجوم.

توتنهام يعلن تمديد عقد سون هيونج مين

وقال توتنهام، في بيان على موقعه الرسمي: "يسعدنا إعلان تفعيل خيار التمديد في عقد سون هيونج مين، والذي سيستمر معنا الآن حتى صيف عام 2026".

وأضاف: "منذ انضمامه للنادي في أغسطس 2015، أصبح سون، البالغ 32 عامًا، نجمًا عالميًا، وأحد أعظم لاعبي توتنهام هوتسبير في العصر الحديث".

وتابع: "منذ انتقاله من باير ليفركوزن قبل ما يقرب من عقد من الزمن، واصل سون التألق مع الفريق؛ حيث شارك في 431 مباراة، مما يجعله يحتل المركز الـ11 في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي، وسجل 169 هدفًا، ليصبح رابع أفضل هداف في تاريخ النادي".

وختم: "تم تعيين سون قائدًا للفريق في أغسطس 2023، وقد رسخ الدولي الكوري مكانته في تاريخ النادي؛ حيث سجل عددًا من الأهداف الأيقونية في مناسبات مهمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.