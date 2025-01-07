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وزير البترول يتفقد عمليات إصلاح خط نقل البوتاجاز بالخانكة - أخبار كلمتك

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وزير البترول يتفقد عمليات إصلاح خط نقل البوتاجاز بالخانكة - أخبار كلمتك

وزير البترول يتفقد عمليات إصلاح خط نقل البوتاجاز بالخانكة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:05 مساءً -  انتقل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع حادث كسر خط نقل البوتاجاز (مسطرد - الهايكستب) في مدينة الخانكة، نتيجة اصطدام تعرض له  الخط من لودر يعمل بالمنطقة ليلا. 

واطمئن الوزير على إجراءات الطوارئ المتخذة من المنطقة  الجغرافية البترولية بمسطرد للتعامل مع الموقف وعزل الخط بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك، متمثلة في سيارة النيتروجين من شركة بتروجت.

 

عمليات إصلاح وتبريد الخط 

 ووجه الوزير بجاهزية فرق العمل في إصلاح الخط فور الانتهاء من تبريده  نتيجة الاشتعال. 

كما اطمأن المهندس كريم بدوي علي سرعة تنفيذ الخطط البديلة لتوفير  إمدادات منتج البوتاجاز من خلال المناورات الناجحة التي تمت لتدفيع المنتج الي مناطق التوزيع عبر خطوط الشبكة القومية لنقل البوتاجاز والتي تمتلك بدائل متعددة من خطوط النقل والتدفيع. 

وأكدت هيئة البترول على استقرار تدفيع البوتاجاز لمناطق التوزيع والاستهلاك وعدم ورود أي شكاوي في هذا الاطار.

 

حادث كسر خط نقل البوتاجاز ( مسطرد - الهايكستب ) في مدينة الخانكة

وكانت المنطقة الجغرافية البترولية للقاهرة الكبرى في مسطرد قد رفعت درجة الاستعداد فور وقوع الحادث.

وتم الدفع الفوري بأسطول سيارات الإطفاء والحماية المدنية للتعامل مع الموقف الطارئ، وتتواجد فرق عمل المنطقة الجغرافية  بموقع الحادث للعمل على احتواء اثاره واستكمال خطوات السيطرة والإصلاح للخط.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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