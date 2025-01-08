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بدء القمة "المصرية اليونانية القبرصية" بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

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بدء القمة "المصرية اليونانية القبرصية" بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

بدء القمة "المصرية اليونانية القبرصية" بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:10 مساءً - انطلقت قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في الدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان. 

كما تهدف القمة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، عبر الربط الكهربائي بين مصر واليونان ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فضلًا عن التباحث في سبل تنمية التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل واللوجستيات، والخدمات الصحية. 

كما من المقرر أن تتناول القمة تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة الحرب في قطاع غزة والتطورات في سوريا والأزمات في ليبيا والسودان والصومال. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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