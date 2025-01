عيد الميلاد المجيد، أفلام سينمائية تناولت حياة المسيح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:50 مساءً - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 7 يناير بعيد الميلاد المجيد، ولطالما كانت تفاصيل حياة المسيح تشكل مادة غنية ومصدر جذب لصناع السينما، لذا فقد سعى العديد من المهتمين بالسينما إلى تقديم أفلام تسرد قصة حياته والأحداث التي عاشها، مما أسفر عن إنتاج عدد من الأعمال السينمائية، بعضها أثار الجدل.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز هذه الأعمال التي تناولت حياة "المسيح".

من أوائل الأفلام التي تناولت جانبًا من حياة المسيح في السينما، وأخرجه جورج ميليه، أحد رواد صناعة السينما في بداياتها، وتم إنتاجه عام 1899.

وينتمي الفيلم إلى فئة الأفلام الصامتة، كما تم تصويره بالأبيض والأسود، ويعد علامة بارزة في تاريخ السينما الصامتة.

فيلم La Vie et Passion de Jésus-Christ

هو يحمل اسمًا مشابهًا للفيلم الذي تم إنتاجه عام 1898 من قبل الأخوين لومير وهاتو، ولكن هذا الفيلم من توقيع فرديناند زيكا ولوسيان نوجيت، وقد تم إنتاجه عام 1902.

ويُعتبر الفيلم من الأفلام الصامتة، لكنه يتميز بكونه مُلوّنًا يدويًا ويعد هذا العمل، أول فيلم روائي طويل "ملون" في تاريخ السينما يعرض جوانب من حياة المسيح.

هو فيلم فرنسي من إخراج جوليان دوفيفييه، تم إنتاجه عام 1935، ومدة عرضه 94 دقيقة، وينتمي إلى فئة الأفلام بالأبيض والأسود، ويعد أول فيلم ناطق يستعرض حياة المسيح، ويركز الفيلم على تصوير آلام المسيح ومعاناته.

فيلم The Last Temptation of Christ