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منى عبد الكريم تمثل اتحاد الكرة الطائرة في انتخابات الأولمبية - أخبار كلمتك

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منى عبد الكريم تمثل اتحاد الكرة الطائرة في انتخابات الأولمبية - أخبار كلمتك

منى عبد الكريم تمثل اتحاد الكرة الطائرة في انتخابات الأولمبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:50 مساءً - الكرة الطائرة، استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، على منح منى عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد الموافقة على تمثيل الاتحاد في انتخابات اللجنة الأولمبية، المقرر لها شهر أبريل المقبل.

وشغلت منى عبد الكريم عضوية اللجنة الأولمبية في وقت سابق، وساهمت في إنجاز العديد من الملفات الهامة.

وتتمتع منى عبد الكريم بإمكانيات إدارية كبيرة في المجال الرياضي، وهو ما يمنحها قوة إضافية في العمليات الانتخابية في مختلف الهيئات الرياضية.

الإمارات تستضيف نهائي كأس السوبر

استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على إقامة نهائي بطولة كأس السوبر المصري رجال، في الإمارات.

ومن المقرر أن تضم بطولة كأس السوبر مشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي ومباراة المركز الثالث في القاهرة، على أن تقام المباراة النهائية فقط في الإمارات.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة شهر فبراير المقبل موعدًا لإقامة مباريات كأس السوبر، على أن يتم تحديد المواعيد النهائية بعد التنسيق مع الاتحاد الإماراتي.

مدير فني أجنبي لمنتخب الكرة الطائرة

 كما استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على التعاقد مع مدير فني أجنبي للمنتخب الأول رجال، استعدادا للمشاركة في البطولات المقبلة على المستوى القاري والدولي.

كما قرر مجلس الإدارة أيضًا التعاقد مع مدير فني مصر لتولي مهمة تدريب منتخب السيدات، على أن يتم الإعلان عن اسمه خلال الأيام المقبلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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