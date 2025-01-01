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أحد أبطال "Squid Game" ينشر صورة مخلة لبوستر المسلسل - أخبار كلمتك

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أحد أبطال "Squid Game" ينشر صورة مخلة لبوستر المسلسل - أخبار كلمتك

أحد أبطال "Squid Game" ينشر صورة مخلة لبوستر المسلسل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:35 مساءً - اعتذر الممثل بارك سونج هون، بطل مسلسل Squid Game، عن نشر صورة إباحية ساخرة من المسلسل على حسابه الرسمي على إنستجرام، وفقًا لما ذكرته وكالته.

ونشر الممثل صورة غلاف لفيديو إباحي ياباني على حسابه على إنستجرام، والذي بدا وكأنه محاكاة ساخرة لمسلسل Squid Game، وقام بحذف المنشور على الفور، ومع ذلك، وصل المنشور إلى العديد من متابعيه، مما أثار الكثير من الانتقادات، خاصة مع بدء البلاد فترة الحداد الوطني التي استمرت سبعة أيام بعد حادث تحطم طائرة جيجو المأساوي الذي حدث في اليوم السابق.

 

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اعتذار شركة بارك سونج هون

وقالت وكالته BH Entertainment نيابة عن الممثل: "نشر الممثل بارك الصورة عن طريق الخطأ، والتي تلقاها في رسالة مباشرة، بالضغط على الزر الخطأ عن طريق الخطأ، كما صُدم الممثل نفسه بشدة مما حدث". 

وقالت الوكالة: "إنه آسف بشدة لارتكاب مثل هذا الخطأ في ظل هذه الظروف ووعد بأن يكون حريصًا بشكل خاص على ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى". 

دور بارك سونج هون بـ Squid Game

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ظهر بارك لأول مرة في عام 2008 وظهر في مشاريع مختلفة، مثل دراما SBS "Roots of the Throne" (2015-2016) وفيلم الرعب "Gonjiam: Haunted Asylum" (2018).

اكتسب المزيد من الشعبية من خلال مسلسل Netflix "The Glory" (2022-23)، حيث لعب دور Jeon jae-jun، وظهر مؤخرًا في أحدث موسم من مسلسل Netflix "Squid Game"، حيث لعب دور امرأة متحولة جنسيًا تدعى Hyun-ju.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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