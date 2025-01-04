صادمة، العقوبة المتوقعة على فينيسيوس جونيور بعد خداع حكم مباراة الريال وفالنسيا - أخبار كلمتك

صادمة، العقوبة المتوقعة على فينيسيوس جونيور بعد خداع حكم مباراة الريال وفالنسيا - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، البطاطس بـ 4.5 جنيه وانخفاض جديد لـ الطماطم والبصل - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، البطاطس بـ 4.5 جنيه وانخفاض جديد لـ الطماطم والبصل - أخبار كلمتك

اليوم، طلاب النقل بالثانوي الأزهري يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء والتفسير - أخبار كلمتك

اليوم، طلاب النقل بالثانوي الأزهري يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء والتفسير - أخبار كلمتك

أفغانستان واضطراب ما بعد الصدمة، مفاجأة عن منفذ انفجار "تسلا" أمام فندق ترامب - أخبار كلمتك

أفغانستان واضطراب ما بعد الصدمة، مفاجأة عن منفذ انفجار "تسلا" أمام فندق ترامب - أخبار كلمتك

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت - أخبار كلمتك

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت - أخبار كلمتك

أنا البلد لمحمد رمضان تحقق مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا البلد لمحمد رمضان تحقق مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البياض يبدأ من 40 جنيها والبلطي بـ 66 - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البياض يبدأ من 40 جنيها والبلطي بـ 66 - أخبار كلمتك

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خان يونس وحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خان يونس وحي الشجاعية بغزة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

تموين الجيزة: تحرير محاضر جنحة ضد عدد من المخالفين - أخبار كلمتك

تموين الجيزة: تحرير محاضر جنحة ضد عدد من المخالفين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

صادمة، العقوبة المتوقعة على فينيسيوس جونيور بعد خداع حكم مباراة الريال وفالنسيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صادمة، العقوبة المتوقعة على فينيسيوس جونيور بعد خداع حكم مباراة الريال وفالنسيا - أخبار كلمتك

صادمة، العقوبة المتوقعة على فينيسيوس جونيور بعد خداع حكم مباراة الريال وفالنسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:35 صباحاً - مباراة الريال وفالنسيا، عقوبة صادمة تنتظر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد قد تحرمه من المشاركة في منافسات كأس السوبر الإسباني، بعد طرده من قبل الحكم سيزار سوتو جرادا في مباراة الريال وفالنسيا الجمعة.

طرد فينيسيوس جونيور

وشهدت المباراة التي حقق فيها ريال مدريد فوزًا دراماتيكيًّا مثيرًا (2 ـ 1) بعد أن كان متأخرًا بهدف، مشادة جونيور مع حارس مرمى فالنسيا ويُطرد بالبطاقة الحمراء.

وأظهرت اللقطات سقوط فينيسيوس في منطقة جزاء فالنسيا ليتقدم منه الحارس ديميتريفسكي، ويوجه له بعض الكلمات، منتقدًا سقوطه بطريقة حاول بها خداع الحكم (وفق تقدير الحارس) لينهض فيني جونيور ويدفع حارس مرمى فالنسيا بقوة على الوجه.

تقرير الحكم

وبعد مراجعة اللقطة بالفيديو المساعد (var) قرر الحكم سوتو جرادا طرد لاعب الريال الذي قد يتلقى عقوبة صارمة بالغياب عن مباريات فريقه الأربع المقبلة في حال أدانه تقرير الحكم.

موقف فينيسيوس من نهائي كأس السوبر

وفي صورة صدور العقوبة، التي سيتم النظر فيها بداية الأسبوع المقبل، سيغيب فينيسيوس عن مواجهة نصف نهائي كأس السوبر أمام ريال مايوركا يوم الأربعاء المقبل،  حال الفوز والتأهل للنهائي سيكون الريال محروما أيضا من خدمات صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم 2024.

وذكرت تقارير إخبارية إسبانية أن فينيسيوس مهدد بعقوبة الإيقاف 4 مباريات، وسيغيب عن كأس السوبر الإسباني.

وأضافت أن الكرة لم تكن في وضع اللعب خلال لقطة دفع فينيسيوس لحارس فالنسيا ما يعني أن ذلك سيعتبر اعتداءً في قوانين الدوري الإسباني.

وتلقى فينيسيوس جونيور بطاقة الطرد الأولى خلال الموسم الجاري، وكانت آخر حالة مماثلة في رصيده أثناء مباراة جمعت الريال بفالنسيا أيضا في مايو الماضي ضمن الجولة 35 لليجا.

وتصدر ريال مدريد مؤقتًا صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على فالنسيا، ليصل إلى النقطة 43 من 19 مباراة بفارق نقطتين عن غريمه أتلتيكو مدريد الذي يملك الأخير مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الدبيس: لم نتهاون أمام بلوزداد وما زال لدينا الفرصة في التأهل للدور القادم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق