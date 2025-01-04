مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 12:32 صباحاً - أعرب الفنان محسن منصور، عن سعادته بالمشاركة في فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي يتم عرضه حاليًا في السينمات بمصر وعدد من الدول العربية.

وأضاف محسن منصور في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «مبسوط بالفيلم وإن شاء الله يعمل إيرادات هائلة، لإن نجاح أي فيلم بشارك فيه بيكون نجاح ليَّ بشكل كويس، ومبسوط بالعودة للسينما».

وكشف محسن منصور أنه يشارك في ثلاثة أفلام وهم: «الهنا اللي أنا فيه، والدشاش بطولة محمد سعد وإخراج سامح عبد العزيز، وفيلم نجوم الساحل مع أحمد داش وأحمد عبد الحميد وإخراج رؤوف السيد».

وكشف محسن منصور خلال اللقاء، أنه يستعد لتصوير مشاهده خلال الأيام القادمة، ضمن أحداث مسلسل «فهد البطل» بطولة الفنان أحمد العوضي ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.