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مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 12:32 صباحاً - أعرب الفنان محسن منصور، عن سعادته بالمشاركة في فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي يتم عرضه حاليًا في السينمات بمصر وعدد من الدول العربية.

وأضاف محسن منصور في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «مبسوط بالفيلم وإن شاء الله يعمل إيرادات هائلة، لإن نجاح أي فيلم بشارك فيه بيكون نجاح ليَّ بشكل كويس، ومبسوط بالعودة للسينما».

وكشف محسن منصور أنه يشارك في ثلاثة أفلام وهم: «الهنا اللي أنا فيه، والدشاش بطولة محمد سعد وإخراج سامح عبد العزيز، وفيلم نجوم الساحل مع أحمد داش وأحمد عبد الحميد وإخراج رؤوف السيد».

وكشف محسن منصور خلال اللقاء، أنه يستعد لتصوير مشاهده خلال الأيام القادمة، ضمن أحداث مسلسل «فهد البطل» بطولة الفنان أحمد العوضي ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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