اليوم، طموح منتخب البحرين يصطدم بتاريخ عمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:50 صباحاً - يلتقي منتخب البحرين مع نظيره عمان، اليوم السبت، على استاد جابر الأحمد الدولي، في نهائي كأس الخليج العربي - خليجي 26، في البطولة التي تقام بدولة الكويت.

موعد مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

وتنطلق المباراة اليوم السبت 4 يناير 2025، على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب العماني، إلى التتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج باللقب في عامي 2009 و2017.

ولن يكون اللقب الثالث فقط طموح المنتخب العماني، بل أيضًا تعويض الإخفاق في نهائي نسخة 2023، حيث خسر الفريق أمام أصحاب الأرض منتخب العراق، وكانت تلك الخسارة الثالثة للأحمر العماني في المباريات النهائية للبطولة، بعدما خسر في عام 2007 أمام المستضيف منتخب الإمارات، وفي نسخة عام 2004 على أرض قطر ومنتخبها.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب البحريني لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز بنسخة عام 2019 في قطر، كما أنه خسر نهائي البطولة أربع مرات من قبل.

وكانت أول خسارة للمنتخب البحريني في نهائي المسابقة في النسخة الأولى منها عام 1970 على أرضه وبين جماهيره أمام منتخب الكويت، ثم حصل على المركز الثاني في نسخة عام 1982 التي أقيمت في الإمارات بنظام الدوري، وحصل على المركز ذاته بنظام الدوري في نسخة 1992 في قطر، و2003 في الكويت.

حكم قطري لإدارة نهائي خليجي 26

وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الخليج العربي، مهمة إدارة مباراة نهائي «خليجي 26 بين عمان والبحرين، إلى القطري عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه الثنائي سعود أحمد وطالب سالم، وحكم تقنية الفيديو خميس المري.

ويعد عبد الرحمن الجاسم من أبرز الحكام في الساحة الآسيوية والدولية، حيث أدار العديد من المباريات المهمة، بما في ذلك مباريات في كأس العالم 2022.

نتائج البحرين في خليجي 26

السعودية 2-3 البحرين

البحرين 2-0 العراق

البحرين 1-2 اليمن

البحرين 1-0 الكويت

نتائج عمان في خليجي 26

الكويت 1-1 عمان

عمان 2-1 قطر

الإمارات 1-1 عمان

عمان 2-1 السعودية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.