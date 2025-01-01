مشاهير العرب - الجندي المجهول في حياة عمرو دياب.. من هي هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:01 مساءً - هدى الناظر.. تصدر الفنان مصطفى شعبان تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل المختلفة، في الساعات الأولى من بداية العام الجديد 2025، وذلك عقب إعلانه عن زواجه من هدى الناظر مديرة أعمال النجم عمرو دياب سابقاً.

وتستعرض«الأسبوع»، من خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن هدى الناظر زوجة الفنان مصطفي شعبان.

زواج الفنان مصطفى شعبان من هدى الناظر

حل الفنان مصطفى شعبان ضيفا في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي.

وكشف مصطفى شعبان، خلال اللقاء، عن نبأ زواجه، وقال: «أنا لما فكرت في موضوع إعلان الزواج أنا ومراتي كان والدى تعب أوى ودخل المستشفى فقررنا التأجيل وهو حاليا كويس».

وأضاف: «خلال هذه الفترة كنا إحنا مقررين الزواج قبلها وأجلنا الزواج بسبب ظروف تعب الوالد ولما خرج من المستشفى طلب منى أكتب الكتاب تانى يوم وإلا لن يخرج من المستشفى، والدى قال لى لو ماكتبتش الكتاب بكرة مش طالع من المستشفى وعملناها عائلية».

ووجه مصطفى شعبان رسالة إلى زوجته هدى الناظر في بداية عام 2025، قائلا إنه سعيد بزواجهما معا و فخور بها ويتمنى لها عاما جديدا سعيدا وحياة سعيدة لهما معا، متابعا: «الحياة بالنسبالي بعد الزواج أحلى بكتير».

ووصف مصطفى شعبان زوجته بأنها نصفها صعيدي ونصفها الآخر إنجليزي».

أبرز المعلومات عن هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان

- ولدت هدى الناظر في القاهرة.

- من مواليد 1982.

-تبلغ من العمر 42 عاما.

-درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرجت عام 2006.

-حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال.

-حازت منصب مديرة أعمال الفنان عمرو دياب من 2007 إلى 2018.

-لقبت (بالجندي المجهول) في حياة عمرو دياب.

-لديها طفلان من زواجها السابق.