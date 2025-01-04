مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

ريمونتادا مثيرة، ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا بفوز قاتل بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

ريمونتادا مثيرة، ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا بفوز قاتل بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

مشاعر متضاربة، مدرب الميلان يواسي نجله بعد الفوز عليه بكأس السوبر الإيطالي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاعر متضاربة، مدرب الميلان يواسي نجله بعد الفوز عليه بكأس السوبر الإيطالي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف كواليس فيلم «الهنا اللى أنا فيه» وأعماله القادمة.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف كواليس فيلم «الهنا اللى أنا فيه» وأعماله القادمة.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:12 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:12 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

تواصل اعمال نهب اكبر منتجع سياحي في دمت واعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

تواصل اعمال نهب اكبر منتجع سياحي في دمت واعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025 - أخبار كلمتك

6 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي من حيث التداول خلال ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

6 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي من حيث التداول خلال ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

رغم فوزها في مسابقة فهد البطل، أحمد العوضي يرفض منح جائزة مالية لهذه السيدة - أخبار كلمتك

رغم فوزها في مسابقة فهد البطل، أحمد العوضي يرفض منح جائزة مالية لهذه السيدة - أخبار كلمتك

البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:12 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:12 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:12 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 12:12 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 4 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

وتستعرض كلمتك، حالةَ الطقس، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنــــــــــا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكرعلى أغلب الانحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 4 يناير 2025

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأن تتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة مساء على مناطق من غرب البلاد (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 4 يناير إلى الخميس 9 يناير 2025

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 4 يناير على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 23 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 21 12

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 11

طنطا 21 11

دمياط 20 11

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 11

العريش 20 07

رفح 19 07

رأس سدر 21 09

نخل 20 05

كاترين 19 04

الطور 23 10

طابا 22 08

شرم الشيخ 26 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 09

مطروح 20 09

السلوم 19 08

سيوة 20 07

رأس غارب 25 12

الغردقة 26 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 26 14

حلايب 25 15

أبو رماد 25 13

رأس حدربة 24 15

الفيوم 23 08

بني سويف 23 07

المنيا 24 07

أسيوط 25 06

سوهاج 25 07

قنا 27 10

الأقصر 27 09

أسوان 27 11

الوادى الجديد 25 08

أبوسمبل 26 11

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق