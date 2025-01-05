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الرئيسية مال واقتصاد

وزير المالية يكشف حجم التزامات الدين الخارجي في 2025 والموقف الأخير لصندوق النقد - أخبار كلمتك

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وزير المالية يكشف حجم التزامات الدين الخارجي في 2025 والموقف الأخير لصندوق النقد - أخبار كلمتك

وزير المالية يكشف حجم التزامات الدين الخارجي في 2025 والموقف الأخير لصندوق النقد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:35 مساءً - قال أحمد كوجك وزير المالية إننا خلقنا مساحة مالية للمواطن والمستثمر في اتفاقنا الجديد مع صندوق النقد الدولي، وطلبنا تعديل بعض المستهدفات وهو ما أطال أجل التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.

 

مفاوضات صندوق النقد الدولي


ولفت خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون" إلى أن تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي على تخفيض الاعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلي 4 سلع بدلا من 19 سلعة.

رؤية للخطة الإصلاحية مع صندوق النقد 


وتابع أنه ستكون لدينا رؤية للخطة الاصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، والمواطن سيشعر بتحسن ملحوظ في أوضاعه مع انخفاض الدين بشكل مؤثر".

تخفيض المديونية 

وأشار إلى أن حجم الدين الخارجي الذي يصل الي 152 مليار دولار مقلق بالنسبة لي، ولكن الذي يدعو للتفاؤل أننا خفضنا المديونية من 96% إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي.

التزامات الدين الخارجي في 2025

وأكمل إننا نستهدف تخفيض دين الموازنة كرقم مطلق في حدود 2 مليار دولار سنويا، مؤكدًا الموازنة المصرية ملتزمة بسداد التزامات دولارية بقيمة 16 مليار دولار في 2025.

 اقتراض ميسر من صندوق النقد والبنك الافريقي


وأوضح أن  80% من التزاماتنا الخارجية ستسدد من موارد دولارية حقيقية إضافية دون إقتراض، لافتًا إلى أن الاقتراض من صندوق النقد والبنك الافريقي والاتحاد الأوروبي يتم بشروط ميسرة
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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